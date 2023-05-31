Gerçekleri tarih yazar tarihi de Galatasaray!

Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekip böylelikle 3 yıl aradan sonra 23. kez lig şampiyonu oldu. Galatasaraylı ünlü isimler, takımlarının şampiyonluğunu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.Berkay Şahin; "Şampiyon Galatasaray'', Simge Sağın; "Bir Beşiktaşlı olarak şarkımla bütünleşen Galatasaray taraftarının ve camiasının şampiyonluğunu gönülden kutluyorum", Pelin Karahan; "Anlayamazsınız", Ebru Cündübeyoğlu; "Şampiyonuz babacığım", Hakan Hatipoğlu;"1905 yılında Ali Sami Yen ve arkadaşları ile başlayan bu hikaye, 2023'te Mauro Icardi ve arkadaşları ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında yine şampiyonlukla taçlandı'',Soner Sarıkabadayı ise ''Tebrikler şampiyon'' yorumlarıyla paylaşımlar yaptı. Gökhan Alkan, İrem Derici, Pınar Altuğ, Demet Akalın, Pelin Öztekin ve İpek Filiz Yazıcı da sosyal medyada şampiyonluğu kutladı.