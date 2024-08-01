Gipsy Kings 45 yaşında

Dünyaca ünlü Fransız grup Gipsy Kings, Çeşme'de konser verdi. İş adamı İlyas Köse'nin sahibi olduğu mekanda performans sergileyen grup, efsane şarkılarıyla sevenlerine müzik ziyafeti çekti. 45 yıldır aynı sahneyi paylaşan müzisyenler, rekorlar kıran şarkıları Volare'nin 2024 versiyonunu da sahnelerine taşıdı.Konseri izleyenler arasında ünlü organizatör Ahmet San ve şarkıcı Bayhan da vardı. 37 yıl önce grubun ilk İzmir ve İstanbul konserlerini organize eden San, Gipsy Kings'i bunca yıl sonra tekrar Çeşme'de izlediği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.