Emre Karayel ve Gizem Karayel'in yapımcılığını üstlendiği 'Komşum Viyol Ailesi', seyirciyle buluştu. Kuklalar, animasyonlar ve müziklerle çocukları görsel bir şölenle buluşturan oyunun ilk gösterimine ilgi yoğun oldu. Oyun öncesi pembe kostümüyle basın mensuplarının karşısına çıkan Gizem Karayel, "Hayal kurarak başladığımız sürecin her kısmı çok heyecan vericiydi.

Oyunu ortaya çıkarmak, sonrasında kemanımla oyuna eşlik etmek konusunda Emre beni çok motive etti. Çocukları görsel bir şölen ve müzikle buluşturuyoruz" diye konuştu. Emre Karayel ise, "Gizoş sahneye çok yakışıyor. Çok cesur davrandı. Yüzmeyi hiç bilmediği bir gölde yüzüyor. Kendisi çok hırslı ve çalışkandır. Kemanını da ileri seviyeye taşıdı" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör