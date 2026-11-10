Haberler Günaydın Haberleri Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!
Giriş Tarihi: 10.11.2026 16:29 Son Güncelleme: 10.11.2026 16:35

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

Başarılı oyuncu Gökçe Bahadır yeni yaşına sevdikleriyle birlikte coşkulu bir kutlamayla "merhaba" dedi. Anne adayının neşeli halleri ve doğum gününden özel kareler dikkat çekti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!
  • ABONE OL

"Hayat Bilgisi", "Yaprak Dökümü", "Ufak Tefek Cinayetler", "Evlilik Hakkında Her Şey", "Kulüp" ve "Ömer" gibi projelerdeki başarısıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'dan müjdeli haber gelmişti.

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

ANNE OLUYOR

Birçok başarılı yapımda rol alan Bahadır'ın anne olacağı öğrenilmişti. Söylentiler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayranları da büyük heyecan yaşamıştı.

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

KIZ BEBEK BEKLİYORLAR

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çiftinin, bebeklerinin cinsiyeti de belli olmuştu. Bahadır'ın, kız çocuğu beklediği ortaya çıkmıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

Anne olmak için geri sayıma başlayan Gökçe Bahadır, hamilelik sürecinden renkli kareleri takipçileriyle paylaşmayı da sürdürüyor.

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

ANNE ADAYINA COŞKULU DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Mutlu bir hamilelik süreci geçiren ve bebek heyecanını takipçileriyle paylaşan başarılı oyuncu, son olarak sevdikleriyle bir araya gelerek yeni yaşını kutladı.

Anne adayı Gökçe Bahadır'a coşkulu doğum günü kutlaması: Mutluluğu yüzüne böyle yansıdı! | Video

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

MUTLULUĞU YÜZÜNE YANSIDI

Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı kutlamada neşeli anlar yaşayan Gökçe Bahadır, coşkulu halleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

Anne olmak için gün sayan güzel oyuncunun doğum gününden paylaştığı renkli kareler kısa sürede hayranlarından büyük ilgi gördü. Yeni yaşına sevdiklerinin desteği ve coşkulu bir kutlamayla "merhaba" diyen ünlü isim, hayatının bu en özel döneminde mutluluğunu taçlandırdı.

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

HAMİLE EŞİNİ DOĞUM GÜNÜNDE DUYGULANDIRDI

Gökçe Bahadır'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı peş peşe paylaşımlarla kutlayan Emir Ersoy, eşine yazdığı duygu dolu notla herkesi derinden etkilemişti.

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

"DÜNYANIN BAŞINA GELMİŞ EN GÜZEL MELEKSİN"

Ersoy, eşine olan sevgisini şu romantik sözlerle dile getirmişti:

"Sen benim, bu minik kızların, ve henüz bu karelerde yer almayan ama yakında tüm fotoğraflarımızın içinde olacak hayatımızın neşesinin ve tüm bu dünyanın başına gelmiş en güzel, en hisli, en tatlı, en duygusal, en eğlenceli ve en temiz kalpli meleğisin. Seni her halinle seviyorum…. İyi ki sen…"

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

İşte sizler için derlediğimiz diğer evli ünlü çiftler…

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!
FEDON KALYONCU VE EŞİ
Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

BEREN SAAT- KENAN DOĞULU

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

BENSU SORAL-HAKAN BAŞ

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR

Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA