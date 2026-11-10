Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Anne adayının mutluluğu yüzüne yansıdı!

ANNE OLUYOR
Birçok başarılı yapımda rol alan Bahadır'ın anne olacağı öğrenilmişti. Söylentiler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayranları da büyük heyecan yaşamıştı.
Anne olmak için geri sayıma başlayan Gökçe Bahadır, hamilelik sürecinden renkli kareleri takipçileriyle paylaşmayı da sürdürüyor.
ANNE ADAYINA COŞKULU DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Mutlu bir hamilelik süreci geçiren ve bebek heyecanını takipçileriyle paylaşan başarılı oyuncu, son olarak sevdikleriyle bir araya gelerek yeni yaşını kutladı.
Anne adayı Gökçe Bahadır'a coşkulu doğum günü kutlaması: Mutluluğu yüzüne böyle yansıdı! | Video
MUTLULUĞU YÜZÜNE YANSIDI
Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı kutlamada neşeli anlar yaşayan Gökçe Bahadır, coşkulu halleriyle dikkatleri üzerine çekti.
Anne olmak için gün sayan güzel oyuncunun doğum gününden paylaştığı renkli kareler kısa sürede hayranlarından büyük ilgi gördü. Yeni yaşına sevdiklerinin desteği ve coşkulu bir kutlamayla "merhaba" diyen ünlü isim, hayatının bu en özel döneminde mutluluğunu taçlandırdı.
HAMİLE EŞİNİ DOĞUM GÜNÜNDE DUYGULANDIRDI
Gökçe Bahadır'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı peş peşe paylaşımlarla kutlayan Emir Ersoy, eşine yazdığı duygu dolu notla herkesi derinden etkilemişti.
"DÜNYANIN BAŞINA GELMİŞ EN GÜZEL MELEKSİN"
Ersoy, eşine olan sevgisini şu romantik sözlerle dile getirmişti:
"Sen benim, bu minik kızların, ve henüz bu karelerde yer almayan ama yakında tüm fotoğraflarımızın içinde olacak hayatımızın neşesinin ve tüm bu dünyanın başına gelmiş en güzel, en hisli, en tatlı, en duygusal, en eğlenceli ve en temiz kalpli meleğisin. Seni her halinle seviyorum…. İyi ki sen…"
İşte sizler için derlediğimiz diğer evli ünlü çiftler…
AYLİN KONTENTE-ALPER KUL
BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU
NURİ ALÇO - BURCU ALÇO
ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ
ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR
IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER
TAMER LEVENT- SENAN LEVENT
HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN
KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL
DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI
SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR
YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA
FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL
ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN
ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ
KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER
METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ
AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR
ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ
ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN
ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR
SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL
PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ
YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES
BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY
NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU
EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN
BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY
ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK
BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY
BEREN SAAT- KENAN DOĞULU
FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT
TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU
İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL
HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ
BENSU SORAL-HAKAN BAŞ
GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU
YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR
GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ
BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN
ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU
TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK
BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ
DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL