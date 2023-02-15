Gönüllü şefler depremzedelere yemek pişirdi! Şef Danilo Zanna kazanın başına geçti!

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, depremin ilk anından itibaren 1000'den fazla profesyonel çalışanı ve 5 bine yakın gönüllüsü ile hem depremzedelere hem de arama kurtarma ve sağlık personeline destek sağlayan Kızılaya şefler de güç kattı.

MasterChef Danilo Zanna ve ünlü şefler, depremzedeler için milyonlarca kap yemek yaptı | Video

Turizm Akademisyenleri Derneği, Aşçılar Federasyonu ve üniversitelerin gastronomi bölümünden öğrencilerin oluşturduğu 100'e yakın şef, afet bölgelerindeki Kızılay aşevlerinde yemek yapıyor.