İstikamet Bağcılar

Sanat dünyasının ünlü isimlerini buluşturan '2023'e GÜNAYDIN' partisi birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Gecenin gözde konukları arasında Canbay, Wolker, Ayaz, Lil Murda, Zen-G, Yener Çevik, Motive, Jefe, Burak King gibi rap müziğin devleri vardı.Düzenlenen partide eğlenen ekip çıkışta da yeni bir şarkı için stüdyoya gittiklerini açıkladı: "Şimdi çalışma zamanı. İstikametimiz Bağcılar, orada stüdyoya gireceğiz. Velet (rap şarkıcısı) bizi bekliyor."GÜNAYDIN'ın partisinde en komik diyaloglardan biri de Orhan Gencebay ile Şafak Sezer arasında yaşandı. Gencebay röportaj verirken arkasından usulca yanaşan Sezer, başını onun omzuna koyup "Batsın bu dünya Orhan Baba!" dedi. Gencebay arkasına dönüp Şafak Sezer'i görünce kahkahayı basıp "Şafak nasılsın aslanım?" diye sordu. İkili, birbirine sarılıp hasret giderdi.2022'ye damga vuran haberlere imza atansanat, sosyete, iş ve spor dünyasının ünlü isimlerini buluşturduğu yılbaşı partisiyle seneyi kapatıp 2023'e merhaba dedi. Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik başta olmak üzere tüm GÜNAYDIN ekibi konuklarla yakından ilgilendi, DJ Ozan Doğulu ve Berkay şarkılarıyla da eğlendi.