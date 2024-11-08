Grammy ödüllü sanatçı Aspendos’ta büyüledi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı ve son durağı Antalya oldu. 2-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festivalin altıncı gününde Grammy ödüllü Amerikalı trompetçi ve besteci Chris Botti; Cem'i Can Deliorman şefliğinde, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte Aspendos'un görkemli atmosferinde unutulmaz bir konsere imza attı. Dinleyiciler ünlü müzisyenin caz ve popu kendine has biçimde harmanlamasına yakından tanıklık etti. Festivalde halk müziği sanatçısı Oğuz Aksaç, Cumhuriyet Meydanı'nda Antalyalılarla bir araya geldi. Ankara Devlet Tiyatrosu; 'Yüzyıllık Destan: Ateş' temsili ile sanatseverlerle buluştu.