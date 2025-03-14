‘Güçlü kal anne

Uzun süredir pankreas kanseri ile mücadele eden Tanyeli önceki gün entübe edildi. Tanyeli'nin oğlu, annesiyle fotoğrafını paylaşarak "Sonsuza kadar gülümseyebilir misin? Güçlü kal" diye not düştü. Tanyeli'nin operasyon sonrası hastaneden taburcu edilmesini bekleyen sevenleri ve sanatçı dostları paylaşımlarla Tanyeli'ye destek oluyor. Safiye Soyman da "Canım Tanyeli'm sen çok güçlüsün! Bu mübarek günde inşallah bu entübeden de kurtulursun, bir mucize olsun! Yaşama hep sarıldın, ne olur bizi üzme, tekrar eski günlere dönelim seni çok seviyorum" diyerek duygusal bir paylaşım yaptı.