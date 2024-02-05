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Giriş Tarihi: 6.2.2024

Gülten Dayıoğlu ile söyleşi

Gülten Dayıoğlu ile söyleşi
Kalyon Kültür, 7'den 70'e herkese hitap eden atölyeleri, seminerleri ve sergileri ile İstanbullulara her ay sanat dolu programlar sunmaya devam ediyor. Şehrin uğrak noktası olmayı hedefleyen Kalyon Kültür; 9 Şubat'ta, eserleriyle nesiller boyu genç zihinlere ulaşan



Gülten Dayıoğlu'nu ağırlıyor. Düzenlenecek söyleşide Dayıoğlu; düşünceleri, tavsiyeleri ve anıları ile edebiyatseverlere paha biçilmez bir deneyim sunacak. Ayrıca seramik atölyesi ile minikler, elleriyle şekillendirdikleri çamurla hayal dünyalarını genişletecek.
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Gülten Dayıoğlu ile söyleşi
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