Gülten Dayıoğlu ile söyleşi

Kalyon Kültür, 7'den 70'e herkese hitap eden atölyeleri, seminerleri ve sergileri ile İstanbullulara her ay sanat dolu programlar sunmaya devam ediyor. Şehrin uğrak noktası olmayı hedefleyen Kalyon Kültür; 9 Şubat'ta, eserleriyle nesiller boyu genç zihinlere ulaşanGülten Dayıoğlu'nu ağırlıyor. Düzenlenecek söyleşide Dayıoğlu; düşünceleri, tavsiyeleri ve anıları ile edebiyatseverlere paha biçilmez bir deneyim sunacak. Ayrıca seramik atölyesi ile minikler, elleriyle şekillendirdikleri çamurla hayal dünyalarını genişletecek.