GÜNAYDIN bayramda dopdolu

BAYRAMIN 1. GÜNÜ

HAKAN ÇALHANOĞLU

Milli Takım kaptanı, Avrupa'nın en önemli futbolcularından Interli Hakan Çalhanoğlu, bayramda GÜNAYDIN'A özel açıklamalarda bulundu. Ünlü futbolcu, Türkiye sevdasından, ailesine ve geleneklerine olan bağlılığından, memleket özlemine kadar her şeyi anlattı.



BAYRAMIN 2. GÜNÜ

BURAK KUT

90'lı yılların en popüler şarkıcısı, albümleri milyon satış rakamlarına ulaşmış, Türkiye'nin Bebeto lakaplı sanatçısı Burak Kut, bayram için evinin kapılarını açtı. Ünlü şarkıcı, aile bağlarının önemini, kızı Aden dünyaya geldikten sonra değişen hayatını anlatıp mutlu evliliğin sırlarını paylaştı.



BAYRAMIN 3. GÜNÜ



BÜLENT İNAL

Ortadoğu'nun en sevilen oyuncularından, ekranların aranılan yıldızı, atv dizisi Can Borcu'nun başrol oyuncusu Bülent İnal, gözlerden uzak yaşadığı özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı.