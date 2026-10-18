Günaydın yazdı, bakanlık devreye girdi: ’Bu yarışma çocuk haklarına aykırı’

ONLAR TİCARİ META DEĞİL

Antalya'da yapılacak olan 'Little Miss and Little Mister United World' etkinliği büyük tepkiye neden oldu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili SABAH'a şu açıklamayı yaptı: "Bakanlık olarak derhal harekete geçtik. Çocuklarımızı ticari birer meta ya da unsur haline getiren bu tarz organizasyonlar, en temel çocuk haklarına ve çocuğun üstün yararı ilkesine açıkça aykırıdır" dedi.

KORUMAK VAZİFEMİZ

Bakan Göktaş sözlerine şöyle devam etti: "Bu tür organizasyonlar, çocukların fiziksel görünümleri üzerinden değerlendirilmelerine ve kendilerini başkalarıyla kıyaslamalarına neden olarak benlik saygılarını, beden algılarını ve sağlıklı kimlik gelişimlerini olumsuz etkileyebilmektedir.

Bizim en temel vazifemiz; evlatlarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal esenliğini korumaktır."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör