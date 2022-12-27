Günaydın’la 2023’e merhaba

Sanat dünyasının ünlü isimleri, GÜNAYDIN'ın düzenlediği '2023'e GÜNAYDIN' partisinde buluştu. GÜNAYDIN Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik ev sahipliğinde,Kuzu Grup ana sponsorluğunda, netd co-sponsorluğunda, Ataköy'de yer alan JW Marriott Hotel İstanbul Marmara Sea'de gerçekleşen parti, renkli anlara şahitlik etti.Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı gecede eğlence DJ Ozan Doğulu'nun performansı ile başladı, ilerleyen dakikalarda ise popçu Berkay'ın sahne almasıyla doruğa çıktı. Ünlü sanatçı, klasik haline gelen 'Gel Gel' başta olmak üzere sevilen hitlerini partiye katılanlarla birlikte söyledi.