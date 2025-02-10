‘Günbatımındaki Tekneler’ için 2 milyonluk teklif

Türkiye'nin köklü müzayede evlerinden biri, yılın ilk müzayedesinde Türk çağdaş ve modern resminin özel yapıtlarını buluşturuyor. 397. Müzayede, Nejad Melih Devrim, Ömer Uluç, Erol Akyavaş, Burhan Doğançay, Neş'e Erdok, Turan Erol, Albert Bitran, Nuri İyem, Fikret Otyam, Adnan Çoker, Fikret Mualla, Avni Arbaş ve Abidin Dino'nun da aralarında yer aldığı ustaların yapıtları görücüye çıkıyor. 16 Şubat'ta gerçekleşecek olan müzayede Turan Erol imzalı 'Günbatımında Tekneler' isimli yağlı boya tablo dikkat çekiyor. 400 bin liradan satışa sunulan eser için kıyasıya rekabet sürüyor. Eserin değeri şu anda 2 milyon lirayı geçmiş durumda.