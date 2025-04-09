Semicenk Müslüm Gürses’in mirasçısı ile uzlaştı

Müslüm Gürses'in 'Biz Babadan Böyle Gördük' şarkısı mahkemelik olmuş merhum sanatçının mirasçısı Emin Erlikhan Kısa, eseri seslendiren ünlü şarkıcı Semicenk'e şarkının kaldırılması için dava açmıştı. Taraflar arasında anlaşmanın sağlanması üzerine mirasçı Emin Erlikhan Kısa davadan feragat etti. Dava böylelikle kapanmış oldu.

Merhum sanatçının mirasçısı Emin Erlikhan Kısa, şarkının izinsiz şekilde kullanıldığını, üstelik Semicenk'in kendisini Gürses ile düet yapıyormuş gibi gösterdiğini belirterek adliyenin yolunu tuttu.

DAVADAN VAZGEÇTİ

Vâris Emin Kısa, ayrıca yaşanan durumun hukuka aykırı olduğunu belirterek şarkının yayınlandığı dijital platformlardan da kaldırılmasını talep etti. Gürses'in mirasçısı Emin Erlikhan Kısa ve ünlü şarkıcı Semicenk'in anlaşma durumlarını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, tarafları arabuluculuğa yönlendirdi. Görüşmeler sonucu taraflar anlaşması üzerine mirasçı davadan feragat etti.