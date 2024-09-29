‘Güzel oynuyor’ sözü benim için hakaret sayılır’

Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Hülya Koçyiğit, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında sevenleriyle buluştu. Koçyiğit'in Millet Kütüphanesi'ndeki söyleşisi büyük ilgi gördü. Küçük yaşta konservatuar eğitimi almak için ailesinden ayrılarak Ankara'ya geldiğini söyleyen sanatçı, "Bugün burada olduğum için çok mutluyum. Ankara benim eğitim gördüğüm ikinci şehrim. İstanbul doğduğum, büyüdüğüm; Ankara ise hatıralarımın ve beni mesleğe hazırlayan ilk adımlarımı attığım şehir. Ankara'ya her gelişimde çocukluk günlerim aklıma geliyor" dedi. Sinema serüveniyle ilgili birçok soruyu yanıtlayan sanatçı, şunları söyledi: "Babam ne yaparsan yap aşkla, tutkuyla yap demişti. Halkın sevgisine, saygısına layık olmak için çok çabaladım. O sebeple oyunculukta en önem verdiğim şey canlandırdığım karakterin kendisi olmak. Biri bana 'Hülya ne güzel oynuyor' derse bu benim için hakaret sayılır. Susuz Yaz filminde Metin Erksan bir ay boyunca köylü kızı gibi yaşamamı sağladı. Köylülerle hemhal oldum; onlarla tütün kırdım, tarlaya gittim. Onlardan biri olduğumu hissettikten sonra kamera karşısına çıktım."