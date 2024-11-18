Güzel oyuncu Yüsra Geyik sürpriz karakter ile ’Bir Gece Masalı’nda!

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturduğu, senaryosunu ise Eda Tezcan kaleme aldığı dizinin kadrosunda ise Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimlerin yer aldığı Bir Gece Masalı, etkileyici anlatımı ve güçlü hikayesi ile her salı akşamı atv'de.