Hacı Sabancı’yı yakan yazışmalar

Arzu ve Ömer Sabancı çiftinin çocuğu Hacı Sabancı (37) ile birliktelik yaşadığını ve bu birliktelikten U. isminde 3 yaşında bir çocuğu olduğunu iddia eden Fatma D. (42), Hacı Sabancı hakkında babalık davası açtı. Olay magazin gündemine bomba gibi düştü. İstanbul 16. Aile Mahkemesi'nde açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Hacı Sabancı'ya açılan babalık davasına gizlilik kararı getirildi. Gizlilik kararını davayı açan Fatma D.'nin talep ettiği öğrenildi.Talepte, 3 yaşındaki Uzay D.'nin zarar görmemesi için duruşmaların gizli yapılması isteğinde bulunuldu. İstanbul 16. Aile Mahkemesi de verdiği kararda, Fatma D.'nin avukatı aracılığıyla istediği gizlilik talebi doğrultusunda yargılama dosyasına ilişkin her türlü haber ve yayının, görsel ve yazılı radyo, gazete ve internet kuruluşlarında yayınlanmasına tedbir getirdi. Mahkeme, duruşmaların da gizli yapılmasına hükmetti. Dava dosyasına, birbirleriyle Facebook üzerinden 2010 yılında tanışan Hacı Sabancı ve Fatma D.'nin ilişkilerinin hangi süre içerisinde sürdüğüyle ilgili önemli ayrıntıların da girdiği ortaya çıktı. Fatma D.'nin iddiasına göre, Hacı Sabancı ile 2020'ye kadar bazı dönemlerde yaşanan tartışmalar haricinde hiçbir zaman iletişimi koparmadı. Öyle ki, hem Fatma D. hem de Hacı Sabancı, başka insanlarla birliktelik yaşarken bile birlikteliklerine devam etti.Fatma D.'nin iddiasına göre, Hacı Sabancı 10 Ekim 2021'de dünya evine girdiği Nazlı Kayı Sabancı ile evlilik aşamasındayken de kendisiyle cinsel birliktelik yaşadı. Fatma D.'nin Sabancı ile son olarak birliktelik yaşadıklarını iddia ettiği 21 Mayıs 2020 tarihinden kısa süre önce ve sonra Hacı Sabancı'nın sosyal medya hesabından Nazlı Kayı ile fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı.Sabancı ile yaptığı Whatsapp yazışmalarını da İstanbul Aile Mahkemesi'ne sundu.Birliktelik yaşadıkları 21 Mayıs 2020 saat 18.20 sularında gerçekleşen Whatsapp mesajlarının içeriği şu şekilde:Hacı Sabancı: NerdesinF.D: Evdeyim canımH.S: Gelir misinF.D: Gelirim. Yarım saate çıkarım olur muH.S: Tamam 22.30'da gelF.D: Tamam süperH.S: Yola çıkınca yazF.D: TamamH.S: Müsaitim bekliyorum. NeredesinF.D: Taksi bekliyorum canımH.S: Binince yazF.D: Çıktım canım. Konum atar mısın Kandilli?H.S: Sen konum atsana bakayım.F.D: Tamam. E-5'e çıkarım şimdi.H.S: Ok. Ne içersin ne hazırlıyayım. Viski?