Haftalardır beklenen büyük karşılaşma gerçekleşti!

Perşembe akşamları izleyicileri atv ekranlarına kilitleyen 'Başka Bir Gün' dizisinin önceki gece 5. bölümü yayınlandı. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın'ın rol aldığı dizide gözaltına alınan Nehir, oradan çıkmayı başarırken Serdar'ın sakladığı paranın peşine düşenler Nehir'in başına bela oldu. Bölüme haftalardır başına ne geldiği merak edilen Serdar'ın Nehir'in karşısına çıktığı sahne damga vurdu. Haftalardır beklenen Nehir ve Serdar karşılaşmasının gerçekleştiği gerilimi yüksek bölüm sosyal medyadan da övgüleri topladı.