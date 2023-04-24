Ünlü oyuncu Hakan Bilgin: Beni mutsuz ederse bırakırım

Oyuncu, "Bütün psikolojik travmaları gördüğümüz bir hastaneye, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine döndü televizyon. Gülseren Hanım'ın (Budayıcıoğlu) muhteşem eserleri sayesinde bütün projelerde psikolojik problemler, travmalar, sıkıntılar var. Faydalı olduğunu düşündüğüm işler de var ama genel olarak toplumun sağlığını bence hiç komedi olmadığı için bir miktar bozuyor. Gülmek, eğlenmek, başka bir enerjidir ve başka bir duygudur" dedi.

"Komedi oynayana dramada rol yok"

Ekranda en son 'Yalnız Kurt' dizisinde rol alan Bilgin, televizyon için teklif gelmediğinden de yakındı. Oyuncu, "Yapımcılar ne yazık ki komedi oynayan oyuncuları dramada oynatmayı tercih etmiyor. Riske girmek istemiyorlar. 'Hakan Abi iyi insandır, komik adamdır şimdi onu alıp kötü adam mı oynatalım, niye riske girelim' diye düşünüyorlar ve bizi aramıyorlar. Hiç iş olmasa diyeceğim ki bende bir problem var. Ama sinema, tiyatro, bazen dijital yapıyoruz. 'Yalnız Kurt'ta kötü adamı oynadım, olunca oluyor" açıklamasını yaptı.

Bilgin ayrıca, "Benim hayatımda oyunculuk da, tiyatro da bitebilir. Hepsi bitebilir, beni mutsuz ettiği andan itibaren. Hayatın amacının sadece mutlu olmak olduğuna inanan bir insanım" sözleriyle dikkat çekti.