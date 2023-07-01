Hakan Sabancı’dan sonra bir darbe de vatandaştan geldi! Aygün Aydın o videoyu silmekle yırtamadı

Eski sevgilisi Hakan Sabancı'dan ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Aygün Aydın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video savcılığa taşındı. Bir vatandaş, Aydın'ın paylaşımına tepki olarak adliyenin yolunu tuttu.

TÜRK MİLLETİ AFFETMEDİ

Oyuncu Aygün Aydın, şahsi sosyal medya hesabından konuşurken bir video yayınladı. İddiaya göre videoda "Türk milleti şerefsiz, bu milletin Allah belasını versin, bu kadar iki yüzlü bir millet olamaz" sözlerini sarf etti. Bir süre sonra söz konusu videoyu hesabından kaldıran Aydın'ın bu paylaşımı, Ekrem H. isimli vatandaştan kaçmadı.

"HEPİMİZİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"

Videoya gelen çığ gibi tepkiler sonrası Aygün Aydın paylaşımını silse de ülkenin dört bir yanından Aydın'a suç duyuruları yağdı. Bunlardan biri de Ekrem H'nın şikayeti oldu. Savcılığa sunduğu dilekçede Ekrem H., Aygün Aydın'ın videoda söyledikleriyle Türk milletini aşağıladığını, küçük düşürdüğünü belirtti.

VİDEOYU SİLMEKLE KURTULAMADI

Aydın'ın videodaki açıklamasında halkı kin ve düşmanlığa da tahrik ettiğinin altı çizilirken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese hakaret niteliğinde konuştuğu ve Türk milletini rencide ettiği aktarıldı. Şüpheli Aydın'ın söz konusu videoyu silse dahi haber sitelerinden bu paylaşıma ulaşılabileceği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayrıca dilekçede Ekrem H., şüpheli oyuncunun "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Bunun üzerine savcılık, Aygün Aydın hakkında soruşturma başlattı.