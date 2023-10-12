Hakemlerin aşkı evliliği bitirdi

FIFA kokartlı hakem İbrahim Hakan Ceylan ile eşi Leyla Ceylan aldatma iddiasıyla mahkemelik oldu. Leyla Ceylan, hakem eşinin bir süredir MHK eski Başkanı Lale Orta ile ilişki yaşadığını iddia etti. Yeni Asır'ın ulaştığı detaylara göre;Leyla Ceylan, eşi Hakan Ceylan'ın telefon ekran kilidinin şifresini kendisinden gizlediğini, İstanbul Riva'daki tesislerde de eşi ile Lale Orta'yı birçok kişinin baş başa gördüğünü iddia etti. Ceylan, hakem eşinden 1 milyon TL maddi, 1 milyon TL manevi tazminat talebinde bulundu.