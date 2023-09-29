‘Haklarımızı korumak adına biz de karşı davalar açtık’

Babası Murat Dedeman'ın ölümünün ardından Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Rıfat Dedeman, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla üvey annesi Sevda Dedeman ve üvey kardeşi Sofia tarafından savcılığa şikayet edildi. Sevda Dedeman ve Sofia, "Rıfat Dedeman hisse devir işlemlerinde sahtecilik yaptı. Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanmalı" diyerek suç duyurusunda bulundu. Rıfat Dedeman, suçlamalarla ilgili GÜNAYDIN'a konuştu... ""Bugüne dek iş yapış biçimimizde de hayatlarımızda da hep şeffaflık ilkesiyle hareket ettik. Ancak, konuyla ilgili kamuoyuna yanıltıcı bilgilerin servis edilmesi nedeniyle, hukuki süreci de olumsuz etkilemeyecek biçimde, bir açıklama yapmak durumunda kaldım. Rahmetli babamız Murat Dedeman'ın terekesinin taksim edilmesi için tüm mirasçılar olarak 3 yıldır görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte üzücü bir durum olarak ailemize ve şahsıma açılan davalara karşı, haklarımızı korumak adına karşı davalar açmak durumunda da kaldık. Davaların bir kısmı halen devam etmekte, çoğunu da kazanmış durumdayız. Yasanın ortaya koyduğu kararların ardından istenileni alamayan kişiler, maalesef itibarsızlaştırma çabası içine girmiş, bu şekilde bir baskı oluşturmaya çalışmışlardır. Dava süreçleri devam ettiği için ve karşı tarafı da rencide etmemek adına daha fazla detay vermeyi de doğru bulmuyorum. Hukuka olan inancımızla, tüm bu asılsız iddialara itibar edilmemesini rica ederim."