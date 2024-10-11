‘Haldun Dormen’e minnettarım’

Duayen oyuncu Suna Keskin AKM'de dokuz senedir kapalı gişe oynadığı 'Ahududu' oyunundan sonra, 60. sanat yılını sahnede sevdikleriyle kutladı. Geceye Haldun Dormen, Dilek Türker, Nevra Serezli, Çiçek Dilligil gibi birçok ünlü katıldı. Keskin, ilk alkışı aldığı oyunundan şöyle bahsetti: "İlk alkış Haldun Dormen'den geldi. Bu ilk alkış ömre bedel. İyi ki ben o gece nazlanmamışım, iyi ki bu işi yapabilir miyim dememişim. Onun için 60 yıldır sahnedeysen bunun nedeni Haldun Dormen'dir. O nedenle Haldun'a minnetarım."