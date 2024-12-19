Hamilelik haberini duyurmuştu! Survivor Sahra Işık trafik kazası geçirdi: "Dua edin bebeğim..."

Sosyal medyada yaşadığı kazayı paylaşan Işık, kazanın detaylarını şu ifadelerle aktardı: "Dümdüz yolumda ilerlerken, alkollü magandanın biri makas ata ata gelerek hem benim hem bebeğimin hem de diğer insanların hayatını tehlikeye attı. Şimdi hastaneye gidiyorum, dua edin bebeğim iyi olsun." Hamileliğinin hassas döneminde böyle bir durum yaşaması, hayranlarını ve yakın çevresini endişelendirdi.

SAHRA IŞIK NELER YAŞAMIŞTI?

Sahra Işık, Survivor yarışmasının 2014, 2018 ve son olarak 2024 All Star sezonlarında gösterdiği performansla tüm ülkenin dikkatini üzerine çekmişti. Fakat gündemde yalnızca Survivor yarışmacısı olarak kalmadı.

Yarışmaların ardından sosyal medya ve estetik operasyonlarıyla gündeme gelen Işık, geçtiğimiz aylarda eşi İdris Aybirdi ile olan evliliği üzerine çıkan iddialarla da sıklıkla adından söz ettiren isimlerden birine dönüştü.

ZOR GÜNLERİ GERİDE BIRAKMIŞTI

2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile evlenen Sahra Işık, son yıllarda evliliklerinde yaşadıkları krizlere dair haberlerle sıklıkla gündeme gelmişti. Çiftin boşanacağına dair iddialar da ortaya çıkmış, ancak evliliklerini kurtarmak için çift terapisine başvurdukları öğrenilmişti.

İdris Aybirdi, bu süreçte "Maalesef zor günler geçirdik. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Ben eşimi seviyorum, başka da bir sözüm yok" açıklamasıyla evliliklerini toparlama kararlılığını göstermişti.

HERKESİ SEVİNDİREN BEBEK HABERİ!

Tüm bu zorlu süreçlerin ardından çift, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyurdu. Sahra Işık, bir ay önce katıldığı bir etkinlikte "Artık bebek düşünüyor musunuz?" sorusuna gülerek "Teşekkür ederim" yanıtını vermişti.

Daha sonra ise Instagram hesabından bir video paylaşarak "Bebek geliyor" müjdesini verdi. Çiftin bir erkek bebek beklediği öğrenildi. Hayranları ve yakın çevresi, bu güzel haber sonrası çift için mutluluk dileklerinde bulundu.

HERKESTEN DUA İSTEDİ

Son yaşanan kazayla birlikte Işık, hayranlarından dua istedi. Korkutucu kazanın ardından hastaneye kaldırılan Sahra Işık, bebeğinin durumuyla ilgili endişesini dile getirdi. Olay sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı ve birçok kişi ünlü isme geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hamileliğinin ilerleyen dönemlerinde böyle bir olayla karşılaşan Sahra Işık, şimdilik sağlık durumuyla ilgili başka bir açıklama yapmadı. Hayranları ve yakın çevresi, Sahra Işık ve bebeği için endişeyle güzel haber bekliyor.