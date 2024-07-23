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Giriş Tarihi: 24.7.2024

Hande Ataizi’ne büyük ayıp

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, Bodrum’daki lüks bir otelde kapıda kaldı. Türkbükü’ndeki otelin görevlileri, mekanda yer olmadığını söyleyip oyuncuyu içeri almadı

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Hande Ataizi’ne büyük ayıp
KAPIDA BEKLETİLDİ
Bodrum'da tatil yapan ünlü oyuncu Hande Ataizi, büyük şok yaşadı! Önceki gün Türkbükü'ndeki popüler bir otelin plajına gitmek isteyen ünlü oyuncu, mekanın kapısında bekletildi. Otel görevlileri, mekanın dolu olduğunu gerekçe göstererek oyuncuyu içeri almadı.




MEKANI TERK ETTİ
Hande Ataizi, beklemediği bu durum karşısında neye uğradığını şaşırdı. Ünlü oyuncu, koskoca plajda iki kişilik yer bulamamalarına anlam veremedi. Görevlilerin ısrarla içeri giremeyeceğini söylemesi üzerine kendisine yapılan ayıba karşılık hiçbir cevap vermeyen oyuncu mekanı terk etti.
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Hande Ataizi’ne büyük ayıp
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