Hande Ataizi’ne büyük ayıp

Bodrum'da tatil yapan ünlü oyuncu Hande Ataizi, büyük şok yaşadı! Önceki gün Türkbükü'ndeki popüler bir otelin plajına gitmek isteyen ünlü oyuncu, mekanın kapısında bekletildi. Otel görevlileri, mekanın dolu olduğunu gerekçe göstererek oyuncuyu içeri almadı.Hande Ataizi, beklemediği bu durum karşısında neye uğradığını şaşırdı. Ünlü oyuncu, koskoca plajda iki kişilik yer bulamamalarına anlam veremedi. Görevlilerin ısrarla içeri giremeyeceğini söylemesi üzerine kendisine yapılan ayıba karşılık hiçbir cevap vermeyen oyuncu mekanı terk etti.