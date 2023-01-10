Giriş Tarihi: 10.1.2023 14:37Son Güncelleme: 10.1.2023 15:21
Hande Erçel'den yürek burkan paylaşım! "Seni çok özledim annecim"
Ünlü oyuncu Hande Erçel, 2019 senesinde annesi Aylin Erçel'i kaybetmişti. Annesiyle birlikte çekilen bir tatil karesini sosyal medya hesabından paylaşan Erçel gönderisine, "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu biliyorum..ve hep dizinin dibinde olduğumu..Seni çok özledim Annecim.." notunu düştü.
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Oyuncu Hande Erçel ve Gamze Erçel'in kanser tedavisi gören anneleri Aylin Erçel, 2019'un ocak ayında yaşamını yitirmişti.
30 yaşındaki Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı buruk paylaşımla annesini andı.
Annesiyle birlikte çekilen bir tatil karesini Instagram hesabından yayınlayan Erçel gönderisine, "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu biliyorum..ve hep dizinin dibinde olduğumu..Seni çok özledim Annecim.." notunu düştü.
Erçel, duygulandıran karesini yorumlara kapattı.
Hande Erçel'in annesi neden öldü?
Hande Erçel'in 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel de kanser tedavisi görüyordu. Aylin Erçel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
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Hande Erçel'den yürek burkan paylaşım! "Seni çok özledim annecim"