Harbiye ‘yakışır bana’

Şarkıcı Zeynep Bastık, İstanbul'da uzun bir aradan sonra verdiği Harbiye konserinde müzik dolu bir geceye imza attı. Bastık sahneye 'Yakışır Bana' adlı şarkısıyla çıktı. Konserinin ilk yarısında akustik olarak parçalarını seslendiren sanatçı; 'Felaket', 'Lan', 'Bir Daha', 'Uslanmıyor Bu' gibi şarkılarıyla 'Delikanlım' gibi klasikleri de söyledi. Ünlü popçunun sahnesine dijital bir şov ve dansçıları da eşlik etti.Şarkıcıyı izlemeye gelenler arasında Burcu Biricik, Didem Soydan, Nazlı Bulum, Serkay Tütüncü, Umut Kurt, Umut Eker, Yasemin Sakallıoğlu gibi isimler yer aldı. Bastık'ın açık hava konserleri önümüzdeki günlerde Bodrum, Marmaris, Çeşme ve Kıbrıs'ta devam edecek.