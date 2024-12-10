‘Harika bir seyahat isteyen Türkiye’ye gitsin’

Anne Hathaway ile 'The Idea of You' adlı filmde rol alan ünlü dansçı ve oyuncu Vik White, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Gerçek adı Slavik Pustovoytov olan, sahne adı olarak Vik White'ı kullanan ünlü yıldız, bu seyahati sırasında hem dans videosu çekti, hem de İstanbul'u gezdi.Tekneyle Boğaz turu yapan, Kapalıçarşı'da alışverişe çıkan yıldız, bol bol çay içip baklava yedi. White, "Türk Hava Yolları ile harika bir uçuş gerçekleştirdik.Günlerimin çoğu şehri keşfetmekle geçti. Sabah 7'de böyle bir manzaraya karşı uyanmak inanılmazdı. İstanbul her açıdan güzeldi. Bisiklet kiralayıp gezdik, tekneye bindik. Gezinin en önemli noktalarından biri tekneyi kendim kullanmamdı.Galata Kulesi'nde keşfedecek çok şey var. Böyle yerler görmek dansım için de çok ilham verici oluyor. Türkiye'ye bu harika seyahat için mutlaka gidin" dedi.