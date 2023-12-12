Harper’s Bazaar ödül töreninde konuşan Ajda Pekkan: Kalbimiz Gazze ile atıyor

Modanın kodlarını keşfetmek ya da stilini pekiştirmek isteyenlerin dergisi mottosuyla 1993 yılından itibaren Türkiye'de okurları ile buluşan Harper's Bazaar dergisi tüm dünyada gerçekleştirdiği "Women of the Year Awards" (Yılın Kadınları Ödülleri) törenini bu yıl ilk kez Türkiye'de düzenledi. Dünyada film, televizyon, sanat ve kültür dünyasından başarılı kadınların ödüllendirildiği organizasyonun İstanbul ayağı 9 Aralık Cumartesi günü, The Peninsula Istanbul'da gerçekleşti.