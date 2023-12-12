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Giriş Tarihi: 12.12.2023 23:37 Son Güncelleme: 12.12.2023 23:53

Harper’s Bazaar ödül töreninde konuşan Ajda Pekkan: Kalbimiz Gazze ile atıyor

Harper’s Bazaar’ın dünyada her yıl düzenlediği “Women of the Year Awards” (Yılın Kadınları Ödülleri) Türkiye’de bu yıl ilk defa gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Türkiye’nin ikonlarına ödülleri takdim edildi. Törende ödül alan isimler katil İsrail'e karşı işgal altındaki Filistin'e destek çağrısı yaptı. İsrail'in işgal altındaki topraklarda yaptığı zulme karşı çıktığını belirten Ajda Pekkan, "Kalbimin ve kalbimizin Gazze ile attığını biliyorum ve dünyada savaşın bitmesini diliyorum" dedi.

Harper’s Bazaar ödül töreninde konuşan Ajda Pekkan: Kalbimiz Gazze ile atıyor

Modanın kodlarını keşfetmek ya da stilini pekiştirmek isteyenlerin dergisi mottosuyla 1993 yılından itibaren Türkiye'de okurları ile buluşan Harper's Bazaar dergisi tüm dünyada gerçekleştirdiği "Women of the Year Awards" (Yılın Kadınları Ödülleri) törenini bu yıl ilk kez Türkiye'de düzenledi. Dünyada film, televizyon, sanat ve kültür dünyasından başarılı kadınların ödüllendirildiği organizasyonun İstanbul ayağı 9 Aralık Cumartesi günü, The Peninsula Istanbul'da gerçekleşti.

SANAT, SPOR VE KÜLTÜR SANAT DÜNYASINDAN İSİMLER KATILDI

Gecede cemiyet, iş, sanat, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimler bir araya geldi.

Törende ödül alan isimler katil İsrail'e karşı işgal altındaki Filistin'e destek çağrısı yaptı. 'Yaşam Boyu İkon' ödülü anons edilen Ajda Pekkan anlamlı ifadeler kullandı.

AJDA PEKKAN'DAN DUYGUSAL MESAJ

Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri olan Ajda Pekkan'a ödülünü Kenan İmirzalıoğlu takdim etti.

'Süperstar' lakaplı Pekkan, sahnede yaptığı konuşma ile duygulara tercüman oldu.

KALBİMİZ GAZZE İLE ATIYOR

Pekkan, katil İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yaptığı zulme karşı çıktığını belirtti. Ünlü sanatçı "Kalbimin ve kalbimizin Gazze ile attığını biliyorum ve dünyada savaşın bitmesini diliyorum" dedi.

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Harper’s Bazaar ödül töreninde konuşan Ajda Pekkan: Kalbimiz Gazze ile atıyor
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