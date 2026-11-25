ATV'nin sevilen dizisi 'Altı Üstü İstanbul', heyecan dolu yirmi ikinci bölümüyle izleyiciyle buluştu. 22'nci bölümde; kelepçeden kurtulan Uzay, Hasan'ın yardım çağrısına rağmen onu geride bırakıp kaçtı. Uzay'ın çıktığı yolu fark eden Emir, Hasan'ı son anda kurtardı. Emir ve arkadaşları, Bora'dan aldıkları bellekte Uzay'ın suçlarına dair kanıt bulmayı umarken Melek'in kesip biçtiği görüntülerle karşılaştı. Melek'in yangın sırasında Emir'in telefonundaki ses kaydını sildiği anlaşılınca Hasan'ı savunmak için kullanabilecekleri kayda ulaşamadılar.

Uzay'ın şikâyeti üzerine Hasan tutuklandı. Ancak Bora'nın sakladığı ses kaydını polise vermesiyle Uzay da tutuklandı. Aynı koğuşa getirilen Uzay da Abdo ve adamlarının hedefi oldu. Yangında kendisini terk etmiş olmasına rağmen Hasan, saldırı sırasında Uzay'ın üzerine kapanarak onu korumaya çalıştı. Bu an, Hasan'a geçmişi hatırlattı. Ağır yaralanan Uzay'ı malzeme odasına götüren Hasan, onu koruyacağına söz verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör