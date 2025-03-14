Hastalığını yakın çevresinden gizledi

51 yaşında kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever'in ani ölümü sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü başta olmak üzere sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim taziye mesajı yayınladı. Geçtiğimiz aylarda 18 yıllık eşi Ferihan Kaya'ya aşkını "Onsuz bir hayatı düşünemiyorum" diyen Yurtsever'in duygusal paylaşımı yeniden gündem oldu. Şinasi Yurtsever'e mide kanseri teşhisi geçtiğimiz yıl konmuş, aldığı tedavi sonrası hastalığı atlattığı belirtilmişti. Ancak ünlü oyuncunun, geçtiğimiz haftalarda zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve yapılan tetkiklerde mide kanserinin nüksettiği ortaya çıktı. Tedavi altına alınan Yurtsever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hastalığını sadece yakın çevresine bildiren oyuncunun, tedavi için Ukrayna'ya da gittiği belirtildi. Ancak hastalığına dair detayların kamuoyuna duyurulmasını istemediği, yalnızca eşi Ferihan Kaya ve bazı yakın dostlarıyla bu süreci paylaştığı ifade edildi. Hatta oyuncunun annesi dahi bu bilgiyi bilmediği için Zafer Algöz yaptığı paylaşımı hemen kaldırdı.