Hastaneye gittiler

Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Gümüşlük'te site içerisinde müstakil villa sahibi olan çift, yine aynı site içerisinde müstakil bir villa daha satın aldı. Geçen kış oynadıkları yatak firmasından 2 yıllık anlaşma karşılığı 80 milyon TL kazanan karı-koca, şu sıralar yeni aldıkları evde tadilat yaptırıyor.Çift önceki gün ise yeni aldıkları lüks cipleriyle Ortakent'te bulunan bir hastaneye gitti. Hastane çıkışı objektiflere takılan karı-koca, çocukları Kerem'i kontrole getirdiklerini söyledi. Özçivit'in elinde reçete olduğu görüldü.