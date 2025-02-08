Hastaneyi, üniversiteye bağışladılar

Gülsüm Güral Diş Hekimliği Fakültesi ve Ağız Diş Sağlığı Hastanesi, Nafi Güral Eğitim Vakfı tarafından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağışlandı. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun da katıldığı açılışta konuşan Gülsüm Güral, "Aile olarak, eğitimin gücüne ve insanlara olan etkisine yürekten inanıyoruz" dedi.Bakan Memişoğlu ise "Bir ülkenin kültürü, oradaki insanlara, aydınlarına, zenginlerine, okumuşlarına bağlıdır. Bu topraklarda eğer birliktelik olmuşsa bunun sebebi, farklılıkları birleştirip, zenginlik haline getirmemizdir" diye konuştu.