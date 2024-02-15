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Giriş Tarihi: 15.2.2024 14:35

“Hatıran Yeter” senaryosunda intihal iddiası

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Sümeyye Aydoğan, ve Belçim Bilgin’in yer aldığı Hatıran Yeter filminin vizyona girmesine saatler kala, filmle ilgili intihal iddiası ortalığı karıştırdı. Senaristbir üyesi Olcay Onur Kaya’nın, kendi senaryosunun filmde kullanıldığını ve senaryoda intihal yapıldığını iddia ettiği ortaya çıktı. Kaya, ‘İntihal yapıldı. Filmin yürütmesi durdurulsun. Tedbir kararı getirilsin’ talebiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Kaya’nın iddialarıyla ilgili gereken ispatın sağlanamadığına hükmederek tedbir kararını reddetti.

Armağan YILMAZ Armağan YILMAZ
“Hatıran Yeter” senaryosunda intihal iddiası

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Sümeyye Aydoğan, ve Belçim Bilgin'in yer aldığı Hatıran Yeter filmi yarın vizyona giriyor. Vizyona girmesine saatler kala, filmle ilgili Senaryo ve Diyalog Yazarları Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (Senaristbir) üyesi Olcay Onur Kaya'nın filmde kendi senaryosunun kullanıldığını belirterek, 'İntihal yapıldı. Filmin yürütmesi durdurulsun. Tedbir kararı getirilsin' talebiyle mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.

İNTİHAL İDDİASI
Olcay Onur Kaya, avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçede, filmin fragmanlarında ihlalin tespit edildiğine, telafisi zor zararların doğmasının muhtemel olduğunu ifade ederek filmin yayımdan men edilip yürütmenin durdurulmasını istedi. İstanbul Nöbetçi Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, yapılan incelemelerde ihtiyati tedbir kararı verilebilmesi için gereken ispatın sağlanamadığını belirtti.

TEDBİR TALEBİNE RED
Mahkeme Senaristbir üyesi Olcay Onur Kaya'nın sunduğu delillerin ispat için yeterli olmadığını kaydederek tedbir talebini reddetti. Menenjit hastalığı geçirip işitme yetisini kaybeden Baha ile sağır ve dilsiz olan Leyla'nın tanışmasıyla hayatlarının değişip verdikleri zorlu mücadeleyi konu alan film yarın izleyiciyle buluşacak.

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“Hatıran Yeter” senaryosunda intihal iddiası
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