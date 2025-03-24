Ünlü golfçü Tiger Woods ile Donald Trump Jr.'ın eski eşi Vanessa Trump'ın birlikte olduğu ortaya çıktı. Çiftten ilk paylaşım geldi. Woods, "Havada aşk kokusu var ve hayat sen yanımda olunca daha güzel. Birlikte hayat yolculuğumuzu dört gözle bekliyorum" notuyla paylaşım yaptı. Ivanka Trump, Woods'un gönderisine "Sizin adınıza çok mutlu oldum" yorumunda bulundu. Woods ve Trump'ın birçok ortak noktası bulunuyor. İkisi zamanlarının çoğunu Florida'da geçiriyor ve Vanessa Trump'ın kızı Kai Trump da bir golfçü.