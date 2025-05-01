‘Havhav şarkısı beğeniliyorsa biz bu işi yapmayalım’

Şarkıcı Tuğba Özerk, Etiler'de görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde 'Dertliyim Arkadaş' şarkısını çıkaran Özerk, "Parça 1981 yılında Ajda Pekkan tarafından seslendirilmiş. Ben de gururla taşıyorum. Beş şarkıyı daha bitirdim, arka arkaya gelecek" diye konuştu.Özerk, "Şarkılarda artık hızlı tüketim var. Arka arkaya çıkarmak stresli mi?" sorusuna, "Bunlar güzel stresler. İşimizi yapalım, keyfimiz yerinde olsun" yanıtını verdi. Ünlü sanatçıya "Lvbel C5'in 'Hav Hav Hav' şarkısı gündem oldu. Bazı sanatçılar, 'Bunlar dinleniyorsa biz şarkı yapmayalım' dedi. Siz ne düşünüyorsunuz?" diye de soruldu. Özerk, bu soruya şöyle yanıt verdi:"Tam tersine şarkı yapacağız. Kendisinin belli bir kitlesi olabilir. Onlara müzikal altyapısı olan işler olarak bakmamak lazım. Onlar dönemi temsil ediyor. Biz yıllardır olduğu gibi kalıcı olarak devam edeceğiz."