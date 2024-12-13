‘Hayal dünyasının kapısını aralıyoruz’

24 OCAK'ta izleyici ile buluşacak olan 'Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı' filminin oyuncuları Can Kızıltuğ ve Ada Erma, proje hakkında konuştu. Filmin eğlenceli ve öğretici yapısını vurgulayan Ada Erma, izleyicilerin hem kahkahalarla hem de duygusal anlarla dolu bir yolculuk yaşayacaklarını ifade ederek "Çocukların hayal dünyasındaki birçok karakteri bu filmde en tatlı ve komik halleriyle izleyebilecek herkes. Hayatın en saf duygularını izleyicilere sunacağız" dedi. Can Kızıltuğ ise rolüyle şunları söyledi: "Korsanlar diyarının lideri olarak sizleri karşılıyor olacağım. Ama biz sizin bildiğiniz korsanlardan değiliz, haberiniz olsun!"