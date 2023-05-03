‘Hayal ettiğim her şey gerçek oldu’

POP müziğin ikonlarından Ayşegül Aldinç, 10 yıl aradan sonra bir TV programına konuk oldu. İpek Açar'ın programına katılan Aldinç, "Uzun zaman sonra televizyona çıktığım için ilk kez televizyona çıkmış gibi heyecanlıyım" dedi. Çok yönlü kişiliğinin genlerinden geldiğini belirten Aldinç, şöyle konuştu: "Annem güzel resim yapardı, babam da. Edebi yanım babamdan, teyzemin de sesi güzeldi. Küçüklüğümden beri şarkıcı, oyuncu, babam gibi köşe yazarı, annem gibi öğretmen, olmak istiyordum. Öğretmenlik de yaptım, yani küçükken istediğim her şey gerçekleşti." Sanatçı çok yakında bir kitabının çıkacağını da sözlerine ekledi.