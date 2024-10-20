‘Hayalim Liverpool stadında konser vermek’

Karadeniz şarkılarının sevilen ismi Ekin Uzunlar, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Uzunlar, yaklaşık bir hafta sonra bir slow ve bir de hareketli şarkısını yayınlayacağını belirtti. Slow şarkısının adının 'Yüzük' olacağını söyleyen sanatçı "Kendi düğünümde bile bu şarkıyı çalabilirim" diyerek evlilik sinyali verdi. Uzunlar konser vermek istediği sahneyi de şöyle açıkladı: "Liverpool stadı, en çok orada sahne almak isterim. Düşünsenize, Mohamed Salah, Sadio Mané ve Firmino'nun futbol oynadığı sahada konser vermek müthiş olurdu."