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Giriş Tarihi: 30.5.2023

Hayat çocuklarla güzel

Hayat çocuklarla güzel
Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, Nur Fettahoğlu, Tolgahan Sayışman, Hamit Altıntop ve Aleyna Dalveren gibi ünlü isimler, önceki gün Ataşehir'de gerçekleşen çocuk festivaline katıldı.



'Eğlence Her Yerde' sloganı ile gerçekleşen etkinliğe katılan ünlüler çocuklarıyla eğlenceli dakikalar geçirdi. Etkinliğe kızı Elisa Güzin ile gelen Nur Fettahoğlu'nun keyifli halleri objektiflere yansıdı. Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti ise "Kerem için daha çok erken olsa da Karan böyle etkinliklerden çok keyif alıyor. Artık seneye Kerem'i de bizlerle beraber böyle etkinliklerde görebilirsiniz" dedi.
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Hayat çocuklarla güzel
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