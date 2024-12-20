Hayat kadar gerçek ‘Can Borcu’

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan atv'nin yeni dizisi Can Borcu, bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor. Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin başrollerinde yer aldığı dizide bir trafik kazasının bir araya getirdiği iki ailenin, ihanetler, yasak ilişkiler, büyük sırlarla örülmüş, hayat kadar gerçek hikayesi anlatılacak.MERAKLA beklenen dizide bu akşam; başarılı bir avukat olan Mehmet, eşinin ölümü sonrası kızı Doğa ile sorunlar yaşayacak. Annesinin ölümünden babasını sorumlu tutan Doğa ergenliğinin getirdiği öfke nöbetleriyle babasını zorlayacak. İkili arasındaki gerilim, Doğa'nın intihar teşebbüsüyle zirveye ulaşacak. Handan ve Celal'in kusursuz görünen evlilikleri büyük bir darbe alacak.