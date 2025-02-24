Hayatım film olsun beni Olgun Şimşek oynasın

Şarkıcı Mustafa Keser, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Geçtiğimiz günlerde öksürük nedeniyle hastaneye başvuran 79 yaşındaki Mustafa Keser'e yapılan tetkiklerin ardından kanser teşhisi konulmuştu. Ünlü sanatçı, sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: "Korkulacak bir şey yok. Prostat kanseri teşhisi konuldu. Şu anda her şey yolunda. " Keser, "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna "Bizim hayatımız tek bir filme sığmaz, hayatımdan on tane film çıkar" diye yanıt verdi. Keser, "Sizi kimin oynamasını istersiniz?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Aklımdaki kişi Olgun Şimşek, o da beni kırmaz zaten, eli saz tutar, okur eder. Olgun'un oynamasını isterim, tam biçilmiş kaftan." Sanatçı yeni projeleriyle ilgili de "Sosyal medyada kanalım vardı, ama faaliyette değildi. Çok iyi yapımlarla sevenlerimizin karşımda olacağız. Öyle laf olsun torba dolsun diye değil. Öyle hav havlar miyavlar yok, yani sanat yapacağız.''