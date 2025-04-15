‘Hayatımda biri var’

EMRE Altuğ, önceki gün Etiler'deki bir optik dükkanından çıkarken görüntülendi. Çıkışta gazetecilerle sohbet eden Emre Altuğ, oyuncu Mert Ramazan Demir'in askere gitmesi hakkında, "Mert'in yemin törenine gideceğim. Konuştuk onunla. Teslim olduğu birliğin komutanı benim arkadaşım çıktı ama torpil yok. Askerde torpil olmaz ki. Meşhur olduğunda herkesin gözü üstünde oluyor, biz de yaptık, biliyoruz" dedi. Altuğ, özel hayatıyla ilgili ise "Birisi var ama çok dışarı çıkmıyoruz, ortalıkta değiliz. Sizin haberiniz olmuyor. Tanıyor musunuz ben bilemem ama... Yaz geldi yakalanırız ya" diyerek güldü.