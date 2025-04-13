‘Hayatımda ilk kez böyle bir olay yaşadım’

Eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edilmiş ve kendisinden şikayetçi olan fenomen Danla Bilic, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Olayla ilgili konuşan Biliç, şunları söyledi: ''Gördüklerinizin fazlası var, eksiği yok. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Daha önce de böyle bir şey yaşadım, bu tanımadığım kişiler tarafından olmuştu. Bu kadar yakınımda olan, evime girip çıkan ve bu kadar sistematik bir takip, taciz, iftira ve darp daha önce başıma gelmediği için hala şok içindeyim. Tek dileğim bu tür olayları yaşayan herkes yaşadıklarının arkasında durur ve herkes aynı cezayı alır.''Ünlü fenomenin yüzündeki darp izleri de dikkatlerden kaçmazken, eski sevgilisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.