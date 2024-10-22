‘Hayatta en önemli şey sağlıkmış’

Ağustosta yaşadığı kaza sonrası ölümden dönen Reha Muhtar, sağlığına kavuşmaya çalışıyor. Bebek'te yürümekte zorluk çektiği görülen Muhtar, "Herkes, her şeyimi elimden aldı. Buna çocuklarım dahil. Sağlık önemli. Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyiniz kalmıyor ama geri döneceğim" dedi. Muhtar, hastanede yattığı dönem oğlunu kaçırmakla suçlanan Nilüfer'le ilgili de "Ne yaptı bilmiyorum, öğrenip açıklayacağız. Ancak iletişimlerim, çocuklarımı karşı tarafa verenin Nilüfer olduğunu gösteriyor. Çocuklarımla ise sadece okullarının önünde görüşüyorum" diye sitemetti.