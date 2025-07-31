Engelli Mert Esat ölmez azmetti! "Zorluklardan güç almak" isimli kitap çıkardı! Kitabını sanatçı Sinan Akçıl’a hediye etti

İstanbul Arnavutköy'de yaşayan ve doğuştan Serebral Palsi (kas hastası) hastası olan Mert Esat Ölmez (19) azmiyle hem konuşmayı hem de walker ile yürümeyi başardı. Şarkı sözleri ve besteler yapmaya başlayan Ölmez, YouTube'daki kanalından söz ve müziği kendisine ait olan şarkılarını kendi seslendirmeye başladı. Pop ve hiphop müziği yapan genç Mert, şimdi ise "Zorluklardan Güç Almak" adlı kitabını çıkardı.



"HER ZORLUK BİR FIRSATA DÖNÜŞEBİLİR"

Ölmez, kitap yazma sürecini SABAH'a anlattı. "Bu, benim için çok özel bir yolculuktu." diyen Ölmez, "Yaşadıklarımı kaleme alarak hem kendimi ifade ettim hem de benim gibi zorluklarla mücadele eden insanlara umut vermek istedim. Bu kitabı yazarken tek amacım, herkesin kendi hayatında karşılaştığı engelleri aşabilecek güce sahip olduğunu göstermekti. Her zorluk bir fırsata dönüşebilir ve hayatın anlamını daha derin bir şekilde kavramamıza yardımcı olabilir." dedi.