Hayranlar klipte yer aldı

Alişan'Natamam' şarkısını çıkardı. Sözü ve müziği Mert Ekren'e ait olan şarkının klibini Mustafa Özen çekti. Klipte Alişan'ın hayranları rol aldı. Günler öncesinden yapılan duyuru ile seçilen hayranlar, sevdikleri sanatçı Alişan ile bir araya geldikleri için oldukça mutlu oldular. Ölmez Müzik Yapım yapımcılığında dinleyici ile buluşan 'Natamam' şarkısı dijital platformlara yüksek izlenme ve dinlenme sayısı ile zirvede girdi. Alişan, hayatta herkesin natamam olan duygu, düşünce ve özellikleri olduğunun altını çizdi.