‘Hem annemi hem editörümü kaybettim’

Hülya Koçyiğit, her pazar yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programında bu hafta; Günaydın yazarı usta gazeteci Yüksel Aytuğ'u konuk etti. Aytuğ, anılarını anlattığı 'Hayatım Roman' kitabının nasıl ortaya çıktığını anlattı. Aytuğ, ''Dost sohbetlerinde hep anılarımdan bahsediyordum. Oturdum hatırlayıp bildiklerimi yazdım. Kitap bittiğinde yaşadıklarıma ben de inanamadım" dedi. Annesinin gerçek bir eleştirmeni olduğunu belirten Aytuğ, ''İçine sinmeyen bir yazı olduğunda ya da dünya görüşüm ile tezat oluşturacak bir şeyi fark ettiğinde telefona sarılıp hemen arardı. Onu yitirdikten sonra gerçekten hem annemi hem de editörümü kaybetmiş oldum" dedi.