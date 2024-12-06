Hem firari hem yalancı!

Deniz Akkaya, kızıyla yaşadığı olaylı günlerin ardından yine gündemden düşmüyor. Kızının babası Efe Önbilgin'in açtığı vesayet davasında akıl hastanesine sevk edildiği ve mal varlığına el konulduğu ileri sürülmüştü. Bu iddiaların ardından davaya bakan hakime hakaret ve tehdit yağdıran Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı.Başsavcılıksoruşturma kapsamında ünlü mankene gözaltı kararı verdi. Ancak firari durumda olan Akkaya'ya ulaşılamadı. Akkaya, bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı İbrahim Çiçek ile fotoğrafını paylaşıp ifade verdiğini söyledi. Ancak yalanda sınır tanımayan mankenin ifadesinin alınmadığı ortaya çıktı.