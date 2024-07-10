Hem soyadını kullanmıyorlar hem de görüşmüyorlar!

Brad Pitt'in çocuklarıyla ilişkisi sallantıda... 2016 yılında yollarını ayıran Angelia Jolie ile Brad Pitt'in Maddox (22), Zahara (19), Shiloh (18), Pax (20) ve ikizler Knox ve Vivienne (15) isimli altı çocuğu bulunuyor.Son dönemde Formula 1 filmiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Brad Pitt'in uzun süredir çocuklarıyla görüşmediği biliniyordu. Geçtiğimiz aylarda çiftin 18 yaşına giren kızları Shiloh'un, Pitt soyadını sildirmek için mahkemeye başvurduğu öğrenildi. Dergiye konuşan bir kaynak, "Büyük çocuklarıyla neredeyse hiç iletişimi yok. Film çekimleri nedeniyle son aylarda küçük çocuklarıyla ilişkisi daha sınırlı" dedi.